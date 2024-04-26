عاجل.. «حماس» ترد على بيان البيت الأبيض و18 دولة بشأن المحتجزين في غزة

ردت حركة «حماس» على البيان الصادر عن البيت الأبيض والموقّع من 18 دولة، ودعوا فيه بشكل أساسي إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وعبرت الحركة عن أسفها لعدم تناول البيان قضايا أساسية تهم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة شاملة، وعدم تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

«حماس» تؤكد انفتاحها على أي أفكار ومقترحات تهتم بحقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت «حماس» مجددًا أنها منفتحة على أيّة أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار، احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، والمتمثلة بالوقف النهائي للعدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيدة للنازحين إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمال القطاع وكافة المناطق، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاته الإغاثية والإنسانية، والمُضي في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى، وذلك على طريق نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

«حماس» تدعو البيت الأبيض إلى رفع الغطاء عن الإبادة في غزة

ودعت «حماس» الإدارة الأمريكية، والدول الموقعة على بيان البيت الأبيض، والمجتمع الدولي، إلى رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والمدنيين العزل في غزة، والضغط لإنهائها، كأولوية مُلحة، والوقوف في وجه سياسات بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لجر المنطقة إلى الهاوية.