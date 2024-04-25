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مسؤول أمريكي: واشنطن و17 دولة ستدعو حماس لإطلاق سراح المحتجزين

كتب:

هانى حسن
03:33 م | الخميس 25 أبريل 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أكد مسؤول أمريكي، أن واشنطن و17 دولة أخرى ستصدر بيانا تدعو فيه حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين كمدخل لإنهاء أزمة غزة، موضحا أن هناك بعض المؤشرات إلى أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن رويترز. 

وأضاف المسؤول أن الاتفاق المطروح على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، والاتفاق يسمح بالعودة غير المقيدة إلى شمال غزة.

وأشار إلى أن مصير الرهائن والمدنيين بغزة الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي يشكل مصدر قلق، وندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم، ونعرب عن دعمنا بقوة لجهود الوساطة الجارية من أجل إعادة المحتجزين.

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