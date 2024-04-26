كرم جبر: جرائم إسرائيل تفوق النازية.. وركام غزة يحتاج 14 عاما لإزالته

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قلوب المصريين موجوعة لما يحدث في غزة، والموقف الأمريكي متضارب ومتناقض قبل الانتخابات الأمريكية.

جرائم إسرائيل في غزة

وأكد «جبر»، خلال لقائه ببرنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي: «العالم سيكتشف بعد فترة أن ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب في غزة يفوق بكثير جدًا، ما قامت به النازية في ألمانيا، فهي قامت بإبادة جماعية وهدمت كل المرافق وقتلت الجرحى في المستشفيات، وقتلت النساء والأطفال والمقابر الجماعية وحرب التجويع».

وتابع: «حجم الركام الموجود الآن يحتاج لـ14 سنة لإزالته وإعادة الأحياء، كل كيلو متر بيرموا عليه 82 ألف قنبلة، مؤكدًا أن نتنياهو يقامر برأسه وأنه سيقدم عاجلا أو آجلا كمجرم حرب، وهو يحاول إطالة أمد القضية بالدم ومزيد من القتل، والجهود المصرية تركز ليل نهار على عدم اقتحام رفح الفلسطينية لما لها من أضرار مخيفة لا يمكن تخيلها.