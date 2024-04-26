اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تجري اتصالات مع كل الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة
كتب:
محمد عزالدين
07:30 م | الجمعة 26 أبريل 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصدر أمنى: مصر تجرى اتصالات مع كل الأطراف لوقف الحرب فى قطاع غزة
- قوات الاحتلال تستهدف المدنيين فى القطاع.. وتحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض بسبب الحر
- «القاهرة» ترفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية
مواقف مصر
- القيادة المصرية انتزعت مواقف دولية وإقليمية ضد حصار وتجويع أهالى غزة وللحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته
- فتحت معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية.. واستضافت المستشفيات الميدانية
خبراء أمميون: سياسة الإخلاء القسرى والتهجير التى تنتهجها «تل أبيب» باستهداف السكان الأصليين ترتقى إلى «جريمة حرب»
- إجهاض لـ«أطماع إسرائيل»
- «عاشور»: تدويل التعليم العالى لتعزيز مكانتنا عالمياً
- نائب رئيس جامعة لندن: فتح مزيد من البرامج الدراسية فى مختلف المجالات داخل مصر
- توجيهات رئاسية بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيات الحديثة
- «الإنتاج الحربى»: نستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد توفيراً للعملة.. وزيادة التعاون مع القطاع الخاص
- «الصحة»: فحص 1.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»
- الفحوصات خلال 14 يوماً قبل الزفاف.. والشهادات سارية 6 أشهر
- الزمالك: تدريبات سرية فى غانا قبل مواجهة دريمز.. وشكوك حول مشاركة أحمد فتوح
- الأهلى: رفض رحيل «عاشور» للخليج.. و2٫5 مليار جنيه تنتظر «الأحمر» فى مونديال الأندية
- الفروسية: إشادة دولية بتنظيم مصر للبطولة العسكرية العربية
الصفحة الثانية
- «الغرف التجارية»: تراجُع أسعار الأسماك والدواجن والبيض والبقوليات بسبب «المبادرات والإفراجات والمقاطعة»
- «مقاطعة الأسماك»: المدن الساحلية تسجل أعلى نسبة تفاعل ودعوات لتطبيقها على باقى السلع الاستراتيجية مثل «اللحوم والدواجن»
- «الإسكان»: تنفيذ 24432 وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة
- «التعليم»: تسليم ٨٢٣٦ مشروعاً بإجمالى ١٢٧٤٥٠ فصلاً فى 10 سنوات
- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: مات غريبا
الصفحة الثالثة
- «التخطيط»: 12٫4 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 409 مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية فى سيناء
- «السعيد»: 496 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب بالشمال.. ورصف طرق «الطور» وتطوير الطريق الدائرى بـ«شرم الشيخ»
- «العمل»: جهود لخلق بيئة عمل لائقة تسهم فى تنمية الجنوب والشمال
- «التنمية المحلية»: بدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات وعقوبات للمخالفين.. واستثناء البقالة والمخابز والصيدليات
- تكليف المحافظين بمتابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات
- مصر وكوريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات
- «ربيع»: حريصون على نجاح التعاون فى بناء وحدات بحرية صديقة للبيئة لصالح «هيئة القناة»
- بطولة ممرضة أنقذت عروس كفر الشيخ من الموت: قلبها توقف فأنعشته.. ثم نقلوها للمستشفى بسرعة
- «إيمان»: «أديت واجبى واتفاجئت إنى حديث الفيس بوك»
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: سؤال وجواب حول «مدينة رفح الجديدة»
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: سيناء في القلب
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. سعاد تحب سعيد
- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: الصداقة الحقيقية مِنحة إلهية
- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: المقامرة العسكرية بالشعوب
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: الانتقائية
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «الدهاء» المصري الذي أعاد سيناء كاملة مرتين
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: الفسيخ.. من منظور مصري بين فلسطين وإسرائيل
- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة 2
الصفحة السادسة
- مواقف مصر إجهاض لـ«أطماع إسرائيل»
- الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عقود إلى توطين أهالى غزة فى الأراضى المصرية
- «القاهرة» تتصدى لمخططات «تل أبيب» فى تهجير الفلسطينيين
- وزير الخارجية: الحل الوحيد «العدل» بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى دولة مستقلة.. ومصر تحشد الرأى العام الدولى للحفاظ على الحق الفلسطينى ووقف تصفية القضية
- «الأبارتايد» خطة إسرائيلية ممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين بدعم أمريكى وصمت دولى
- خبراء أمميون: سياسة الإخلاء القسرى باستهداف السكان الأصليين ترتقى إلى «جريمة حرب»
- أهالى الضفة يعيشون فى جيوب منعزلة تحت حكم عسكرى صارم وفى قطاع غزة 2 مليون فلسطينى يعانون حصاراً محكماً بعيداً تماماً عن معايير حقوق الإنسان
- مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمنكوبين واستضافت المستشفيات الميدانية
الصفحة السابعة
- إشادات عالمية..نجاح كبير لتنظيم «البطولة العربية العسكرية للفروسية» فى مصر
- رئيس «الاتحاد الدولى»: وسام على صدورنا.. والمدير الفنى لـ«المنتخب العسكرى»: الفوز بالمركز الأول «إنجاز لبلدنا».. ورئيس «الوفد السورى»: أفضل صورة ممكنة
- وزير الشباب: تأكيد لقدرة دولتنا على استضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية ونظمنا 375 بطولة دولية كبرى منذ 2018
- رئيس «الاتحاد الدولى»: وسام على صدورنا.. والمدير الفنى لـ«المنتخب العسكرى»: الفوز بالمركز الأول «إنجاز لبلدنا».. ورئيس «الوفد السورى»: أفضل صورة ممكنة
- ممنوع الاقتراب أو التصوير.. تدريبات سرية للزمالك فى غانا قبل مواجهة دريمز.. وشكوك حول مشاركة «فتوح»
- ليس للبيع.. الأهلى يرفض رحيل «عاشور» و2٫5 مليار جنيه تنتظر النادى
- مواجهتان بدورى NILE
الصفحة الثامنة
- لياقة وبطولات.. أكاديمية «جمباز» برعاية «صابرين» وخطيبها
- «حـان قطـافهـــــــــا»..فرحة أطفال الصعيد بسنابل القمح
- «أمهات وأرامل ومعيلات».. معاناة المرأة فى رسالة ماجستير
- ملوك الجدعنة.. أهالى «المنيا» ينقذون مطعم «محمود» من الإغلاق