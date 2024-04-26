اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تجري اتصالات مع كل الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصدر أمنى: مصر تجرى اتصالات مع كل الأطراف لوقف الحرب فى قطاع غزة

- قوات الاحتلال تستهدف المدنيين فى القطاع.. وتحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض بسبب الحر

- «القاهرة» ترفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية

مواقف مصر

- القيادة المصرية انتزعت مواقف دولية وإقليمية ضد حصار وتجويع أهالى غزة وللحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته

- فتحت معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية.. واستضافت المستشفيات الميدانية

خبراء أمميون: سياسة الإخلاء القسرى والتهجير التى تنتهجها «تل أبيب» باستهداف السكان الأصليين ترتقى إلى «جريمة حرب»

- إجهاض لـ«أطماع إسرائيل»

- «عاشور»: تدويل التعليم العالى لتعزيز مكانتنا عالمياً

- نائب رئيس جامعة لندن: فتح مزيد من البرامج الدراسية فى مختلف المجالات داخل مصر

- توجيهات رئاسية بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيات الحديثة

- «الإنتاج الحربى»: نستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد توفيراً للعملة.. وزيادة التعاون مع القطاع الخاص

- «الصحة»: فحص 1.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»

- الفحوصات خلال 14 يوماً قبل الزفاف.. والشهادات سارية 6 أشهر

- الزمالك: تدريبات سرية فى غانا قبل مواجهة دريمز.. وشكوك حول مشاركة أحمد فتوح

- الأهلى: رفض رحيل «عاشور» للخليج.. و2٫5 مليار جنيه تنتظر «الأحمر» فى مونديال الأندية

- الفروسية: إشادة دولية بتنظيم مصر للبطولة العسكرية العربية

الصفحة الثانية

- «الغرف التجارية»: تراجُع أسعار الأسماك والدواجن والبيض والبقوليات بسبب «المبادرات والإفراجات والمقاطعة»

- «مقاطعة الأسماك»: المدن الساحلية تسجل أعلى نسبة تفاعل ودعوات لتطبيقها على باقى السلع الاستراتيجية مثل «اللحوم والدواجن»

- «الإسكان»: تنفيذ 24432 وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة

- «التعليم»: تسليم ٨٢٣٦ مشروعاً بإجمالى ١٢٧٤٥٠ فصلاً فى 10 سنوات

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: مات غريبا

الصفحة الثالثة

- «التخطيط»: 12٫4 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 409 مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية فى سيناء

- «السعيد»: 496 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب بالشمال.. ورصف طرق «الطور» وتطوير الطريق الدائرى بـ«شرم الشيخ»

- «العمل»: جهود لخلق بيئة عمل لائقة تسهم فى تنمية الجنوب والشمال

- «التنمية المحلية»: بدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات وعقوبات للمخالفين.. واستثناء البقالة والمخابز والصيدليات

- تكليف المحافظين بمتابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات

- مصر وكوريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات

- «ربيع»: حريصون على نجاح التعاون فى بناء وحدات بحرية صديقة للبيئة لصالح «هيئة القناة»

- بطولة ممرضة أنقذت عروس كفر الشيخ من الموت: قلبها توقف فأنعشته.. ثم نقلوها للمستشفى بسرعة

- «إيمان»: «أديت واجبى واتفاجئت إنى حديث الفيس بوك»

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: سؤال وجواب حول «مدينة رفح الجديدة»

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: سيناء في القلب

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. سعاد تحب سعيد

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: الصداقة الحقيقية مِنحة إلهية

- مقال رأي لـ د. ناجح إبراهيم، بعنوان: المقامرة العسكرية بالشعوب

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: الانتقائية

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: «الدهاء» المصري الذي أعاد سيناء كاملة مرتين

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: الفسيخ.. من منظور مصري بين فلسطين وإسرائيل

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة 2

الصفحة السادسة

- مواقف مصر إجهاض لـ«أطماع إسرائيل»

- الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عقود إلى توطين أهالى غزة فى الأراضى المصرية

- «القاهرة» تتصدى لمخططات «تل أبيب» فى تهجير الفلسطينيين

- وزير الخارجية: الحل الوحيد «العدل» بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى دولة مستقلة.. ومصر تحشد الرأى العام الدولى للحفاظ على الحق الفلسطينى ووقف تصفية القضية

- «الأبارتايد» خطة إسرائيلية ممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين بدعم أمريكى وصمت دولى

- خبراء أمميون: سياسة الإخلاء القسرى باستهداف السكان الأصليين ترتقى إلى «جريمة حرب»

- أهالى الضفة يعيشون فى جيوب منعزلة تحت حكم عسكرى صارم وفى قطاع غزة 2 مليون فلسطينى يعانون حصاراً محكماً بعيداً تماماً عن معايير حقوق الإنسان

- مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمنكوبين واستضافت المستشفيات الميدانية

الصفحة السابعة

- إشادات عالمية..نجاح كبير لتنظيم «البطولة العربية العسكرية للفروسية» فى مصر

- رئيس «الاتحاد الدولى»: وسام على صدورنا.. والمدير الفنى لـ«المنتخب العسكرى»: الفوز بالمركز الأول «إنجاز لبلدنا».. ورئيس «الوفد السورى»: أفضل صورة ممكنة

- وزير الشباب: تأكيد لقدرة دولتنا على استضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية ونظمنا 375 بطولة دولية كبرى منذ 2018

- رئيس «الاتحاد الدولى»: وسام على صدورنا.. والمدير الفنى لـ«المنتخب العسكرى»: الفوز بالمركز الأول «إنجاز لبلدنا».. ورئيس «الوفد السورى»: أفضل صورة ممكنة

- ممنوع الاقتراب أو التصوير.. تدريبات سرية للزمالك فى غانا قبل مواجهة دريمز.. وشكوك حول مشاركة «فتوح»

- ليس للبيع.. الأهلى يرفض رحيل «عاشور» و2٫5 مليار جنيه تنتظر النادى

- مواجهتان بدورى NILE

الصفحة الثامنة

- لياقة وبطولات.. أكاديمية «جمباز» برعاية «صابرين» وخطيبها

- «حـان قطـافهـــــــــا»..فرحة أطفال الصعيد بسنابل القمح

- «أمهات وأرامل ومعيلات».. معاناة المرأة فى رسالة ماجستير

- ملوك الجدعنة.. أهالى «المنيا» ينقذون مطعم «محمود» من الإغلاق