عماد الدين حسين: مصر تسعى لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد أهل غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني لم تتوقف في الاتجاهات كافة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر: «الوفد الأمني الإسرائيلي عرض المقترح المصري على مجلس الحرب، وبناء عليه ذهب الوفد المصري لإسرائيل للمناقشة العملية للمقترح المصري، والمصادر الإسرائيلية تقول إن هناك تقدما إيجابيا».

حسين: هناك تقدم إيجابي في الصفقة المصرية لوقف الحرب

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق، أن التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن تقدم إيجابي في الصفقة المصرية لوقف الحرب، مشددا على أن مصر تسعى لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد أهل غزة، ومصر نجحت في الحصول على تنازل وتغير في اللهجة الإسرائيلية في عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وتابع: «اللهجة الإسرائيلية تغيرت وأصبحت أفضل، ومصر كانت تدرك منذ اللحظة الأولى للحرب أن الهدف تنفيذ مخطط التهجير»، مؤكدا أن مصر داعم للشعب الفلسطيني، وتسعى لإفشال المخطط الفلسطيني بشتى الطرق، والوصول إلى حل حقيقي للقضية الفلسطينية.