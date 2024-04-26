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«مصر تستطيع».. فريق «مصطفى كامل» يفوز على «سعد زغلول» في مسابقة التاريخ

كتب:

محمد عزالدين
09:48 م | الجمعة 26 أبريل 2024
مصر تستطيع

مصر تستطيع

فاز فريق «مصطفى كامل»، أمام فريق «سعد زغلول»، في منافسة طلاب الثانوية العامة في مادة التاريخ، عبر برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة «DMC».

المنافسة في مادة التاريخ، كانت بين فريق «سعد زغلول» وتمثله خديجة ولينا، وفريق «مصطفى كامل» مكون من كارمينا وجنى، ضمن مسابقات يقدمها البرنامج في سلسلة حلقاته.

وقال الإعلامي أحمد فايق: «مرحلة الثانوية العامة مهمة في حياتنا وعلينا أن نجتهد ونتعب، دون خوف أو قلق، مردفا: «ما تقلقوش وما تخافوش، وطالما اجتهدت وتعبت مش مهم النتيجة، لأن النتيجة دي بتاعة ربنا، وربنا بيختار لنا الأصلح دائما».

ويحرص برنامج «مصر تستطيع»، على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد في شكل مسابقة، بأسئلة وضعت من مستشاري المادة بوزارة التربية والتعليم.

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