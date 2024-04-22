موقع عبري ينشر تسربيات من اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.. بماذا يفكر نتنياهو؟

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الحرب الإسرائيلية، المنعقد ليلة أمس في جلسة مطولة، لبحث كيفية بدء المفاوضات المتوقفة بشأن المحتجزين، وجرى مناقشة التوتر الحادث مع الإيرانيين، ليوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عقد مجلس الوزراء لمناقشة حصرية حول هذه القضية، تحت ضغط من الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

أفكار وتوجهات جديدة لإخراج المفاوضات من الطريق المسدود

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع أثمر عن طرح أفكار وتوجهات جديدة لإخراج مفاوضات تبادل الأسرى من الطريق المسدود، بخلاف التصور السائد في إسرائيل هو أنه لا مفر من زيادة الضغط العسكري، من أجل وقف إطلاق النار، فضلا عن الحديث عن خيبة أمل في إسرائيل من الأمريكيين، بأنهم لم يمارسوا الضغوط كافية.

وعلق نتنياهو على التسريبات التي تفيد بإسقاط صفقة الاختطاف: «أطلب من الجميع الالتزام بالحقائق وعدم التزوير والأكاذيب»، ونقل نتنياهو كلام رئيس الموساد ديدي برنيع والذي جاء فيه أن «الفريق المفاوض حصل على التفويض الكامل والدعم للتوصل إلى اتفاق. وحماس لم تفعل سوى تشديد مواقفها».

وتابع: «نحن نعمل جميعًا من أجل نفس الهدف – إطلاق سراح جميع المتحجزين الإسرائيليين لدينا في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن أقول إن الإحاطات الكاذبة من فريق التفاوض لا تؤدي إلا إلى الإضرار بجهود عودة المختطفين، فهي تزرع اليأس بين أهالي المختطفين».

نتنياهو يشير إلى قضية المحتجزين قبل عيد الفصح

وقال نتنياهو قبل انعقاد مجلس الوزراء في بيان مسجل بالفيديو قبل عيد الفصح: «ما الذي سيتغير الليلة؟ أنه في هذه الليلة، لم تتم إعادة 133 من إخوتنا وأخواتنا الأعزاء إلى طاولة عيد الفصح»، متابعا: «لقد حررنا بالفعل 124 من المحتجزين ونحن ملزمون بإعادتهم جميعا إلى ديارهم - الأحياء والأموات على حد سواء، وهل نتغير الليلة؟ ذلك في كل مرة».