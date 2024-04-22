برج الأسد يتميز بالثقة في النفس والرغبة في السيطرة والقيادة، لكنه يواجه مشكلة في طريقه إلى القيادة بسبب عناده الشديد وعدم مرونته في التعامل مع المواقف الطارئة، وهو شديد السخاء ويحب إنفاق المال بكثرة ويتميز بطيبة القلب والقدرة على التسامح.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد بأنك تتمكن من تحقيق أهداف وتحلى بالصبر والثقة بالنفس والقدرة على الأداء بشكل مستقل، وهو يوم مناسب لمن يرغب الدخول في شؤون العقارات والممتلكات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك بأن تفاجئ شريك حياتك بلفتة رومانسية وسوف تشعر أنك كريم في النفقات أو في التعبير عن الحب، واستعد للاستمتاع بيوم عادى يصبح مميزًا بفضل جهودك.