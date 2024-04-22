رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
برج الأسد

برج الأسد

برج الأسد يتميز بالثقة في النفس والرغبة في السيطرة والقيادة، لكنه يواجه مشكلة في طريقه إلى القيادة بسبب عناده الشديد وعدم مرونته في التعامل مع المواقف الطارئة، وهو شديد السخاء ويحب إنفاق المال بكثرة ويتميز بطيبة القلب والقدرة على التسامح.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد بأنك تتمكن من تحقيق أهداف وتحلى بالصبر والثقة بالنفس والقدرة على الأداء بشكل مستقل، وهو يوم مناسب لمن يرغب الدخول في شؤون العقارات والممتلكات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك بأن تفاجئ شريك حياتك بلفتة رومانسية وسوف تشعر أنك كريم في النفقات أو في التعبير عن الحب، واستعد للاستمتاع بيوم عادى يصبح مميزًا بفضل جهودك.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد الأحد 21-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الأسد الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. تجنب الغرور

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. حافظ على تقدمك

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-4-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد اليوم الاثنين 15-4-2024 مهنيا وعاطفيا
بقلم صفية النجار