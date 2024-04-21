حظك اليوم برج الأسد الأحد 21-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بالمرح والثقة بالنفس، التي تصل إلى الغرور، ويتسم أيضا بالأنانيته الزائدة، وتفاخره الدائم بممتلكاته، وإفراطه في تناول الطعام، كما يتمتع بحس فكاهي.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأحد 20-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد، بألا تعاند زملاءك، وتثير المشكلات معهم، وحاول أن تحسن علاقتك بهم حتى تعمل في بيئة هادئة تساعدك على الإبداع والابتكار.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تحافظ على قصة الحب التي بينك وبين شريك حياتك، ولا تتجاهله أو تهمله بأفعالك، حتى لا تتحول حياتكما لجحيم.