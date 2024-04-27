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حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | السبت 27 أبريل 2024
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بحبه للحياة وتمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، ويحرص على ابتكار أفكار مميزة، ويحفظ أسرار أصدقائه، لذلك فهو أهل ثقة لمن حوله، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة كما يحرص على تحقيق العدل.

ومن مشاهير برج العقرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تفكيرك الدائم في مستقبلك وحرصك على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة يا برج العقرب جعلك تسبق الجميع بخطوات مذهلة، فاستفد من قوتك البديهية للاستثمار بحكمة. 

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن إخلاصك لشريك، وتعبيرك عن حبك الشديد له جعلك تعيش حياة هادئة مستقرة، ومثلا أعلى لمن حولك.

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بقلم صفية النجار