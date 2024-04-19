يتميز برج العقرب بشخصية حكيمة وهو قيادي من الطراز الأول، ويحب الحياة وحريص على تحقيق العدل طوال الوقت، وحفظ أسرار الآخرين لذلك فهو محل ثقة طوال الوقت.

ومن مشاهير برج العقرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأنك مجتهد طوال الوقت وتتسم بالذكاء الذي يساعدك على إنجازك المهام في وقت قصير، لذلك فأنت مميز في عملك والمفضل لدى رؤسائك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأن مرونتك في التعامل مع شريك حياتك طوال الوقت، وحبك وإخلاصك له، جعل حياتك مميزة وسعيدة.