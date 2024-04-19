رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
برج العقرب

برج العقرب

يتميز برج العقرب بشخصية حكيمة وهو قيادي من الطراز الأول، ويحب الحياة وحريص على تحقيق العدل طوال الوقت، وحفظ أسرار الآخرين لذلك فهو محل ثقة طوال الوقت.

ومن مشاهير برج العقرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأنك مجتهد طوال الوقت وتتسم بالذكاء الذي يساعدك على إنجازك المهام في وقت قصير، لذلك فأنت مميز في عملك والمفضل لدى رؤسائك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأن مرونتك في التعامل مع شريك حياتك طوال الوقت، وحبك وإخلاصك له، جعل حياتك مميزة وسعيدة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استغل قدراتك

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024.. «كن مبدعا»

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استمر في نشاطك

حظك اليوم برج الأسد الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. تجنب الغرور

حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا..اهتم بوزنك

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. ابتعد عن الكسل

حظك اليوم برج الثور الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استعد لجني الأرباح

حظك اليوم برج الحمل الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تستسلم للضغوط
بقلم صفية النجار