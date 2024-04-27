عاجل.. كاف يحسم جدل إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي

حسم مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل بشأن إلغاء هدف مازيمبي أمام النادي الأهلي والذي قلب الموازين بعدها ونجح المارد الأحمر في تسجيل هدفين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت :« هناك لمسة يد واضحة ساهمت في وصول الكرة للاعب قبل أن يلعب عرضية ساهمت في تسجيل الهدف العودة لتقنية الفار قرار صحيح وإلغاء الهدف صحيح بكل تأكيد قرار رائع من الحكم».

الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو يلغي هدفا لصالح مازيمبيوألغى الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو، حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، المقامة بينهما الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، هدفا لبطل الكونغو في الدقيقة 58.

ولاحت ضربة حرة مباشرة لفريق مازيمبي، جرى تنفيذها، واشترك جويل بيا، لاعب الفريق الكونغولي، مع رامي ربيعة، لتعود الكرة للاعب مازيمبي، ويسجلها هدفا.

وبعد العودة لتنقية الفيديو، ألغى الحكم الكيني الهدف؛ بداعي لمس جويل بيا الكرة بيده، وتعود النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين.كاف يحسم جدل إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي