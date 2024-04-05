لماذا لا تشاهد والدة إمام عاشور مبارياته.. سبب غريب كشفه لاعب النادي الأهلي

تصريحات كثيرة أدلى بها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال ظهوره في برنامج «ع المسرح»، دارت في بدايتها حول علاقته بوالدته، وكيف وقفت إلى جواره ودعمته في بداية مسيرته، إلى جانب حديثه عن رفضها مشاهدة أي مباراة له.

إمام عاشور مع منى عبد الوهاب في «ع المسرح»

وقال إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، إن والدته دعمته بقوة في حياته بالكامل، وفي بداية مسيرته الكروية خلال تواجده في المحلة، ودائمًا كانت هي الساند الأول والأقوى له طوال الوقت.

وعن تقبيله قدم والدته في ليلة زفافه، قال إمام عاشور: «لا دي في حتة تانية، ربنا يخليهالي، دي شافت معايا حاجات كتير، لما كنت في المحلة كانت معايا مكانتش بتسيبني في أي وقت، تمرين صبح بالليل كانت معايا».

لماذا لا تشاهد والدة إمام عاشور أي مباراة له؟

ومن التصريحات المفاجئة التي قالها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، خلال ظهوره في برنامج «ع المسرح» هي أن والدته تخاف أن تشاهد المباريات التي يشارك فيها: «لا مبتتفرجش ع الماتشات خالص، بتبقى خايفة عليا، مبتتفرجش خالص على أي ماتش ليا».

برنامج «ع المسرح» تقديم منى عبد الوهاب

جدير بالذكر أن برنامج «ع المسرح»، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة «الحياة» هو برنامج حواري تقدمه منى عبد الوهاب يوميا في من مسرح الريحاني، تقوم فكرته على استخدام المصطلحات المسرحية في الأسئلة واكتشاف جوانب جديدة وخفيه في حياة الضيوف.