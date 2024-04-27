الكنيسة تحتفل اليوم بسبت لعازر.. أول أيام أسبوع الآلام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بسبت لعازر أول أيام أسبوع الآلام الذي ينتهي بالاحتفال بسبت النور يوم 4 مايو المقبل والذي يشهد معجزة خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بحسب الاعتقاد المسيحي.

قداس سبت لعازر

وتقيم الكنيسة في يوم سبت لعازر القداسات في الكنائس والتي يكون لها طقس خاص في هذا اليوم، وتستعد الكنائس للاحتفال بأحد الشعانين، وتحيي الكنيسة في هذا اليوم معجزة إقامة لعازر من الموت على يد المسيح، بحسب البابا شنودة في كتاب أحد الشعانين.

وتتزين الكنائس بسعف النخيل استعداد للاحتفال بأحد الشعانين غدا والذي يعد آخر آحاد الصوم الكبير وتحيي فيه الكنيسة تذكار دخول السيد المسيح القدس استقبال اليهود له كاستقبال الملوك بالسعف وأغصان الزيتون.

أحد الشعانين 2024

وتبدأ الكنيسة ألبصخة المقدسة عقب نهاية قداس أحد الشعانين والذي يصلى في نهايته صلاة الجناز العام على الحاضرين حيث تمتنع الكنيسة عن الصلاة على الموتى خلال أيام أسبوع الآلام.

وجدير بالذكر أن الكنائس المصرية قد أختتمت الصوم الأربعيني، أمس الجمعة، حيث ترأس أساقفة الكنيسة في إيبارشيات الكرازة القداسات وأقاموا سر مسحة المرضى ذلك الطقس الذي تنفرد به جمعة ختام الصوم وهو أحد أسرار الكنيسة والذي يقام في العادة في المنزل.