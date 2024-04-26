«سؤال وجواب».. كل ما تريد معرفته عن أحد الشعانين

تحتفل الكنيسة بآخر أسبوع من الصوم الكبير خلال أيام، إذ تبدأ غدا السبت، أول أيام أسبوع الآلام آخر أسبوع في الصوم الكبير والذي ينتهي بالاحتفال بسبت النور المعروف بسبت الفرح يوم 4 مايو ثم الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت.

كل ما تريد معرفته عن أحد الشعانين 2024

وتحتفل الكنيسة، بعد غدا الأحد، بأحد الشعانين أحد الأعياد في الكنيسة التي يحييها الأقباط بالقداسات في الكنيسة واشراء سعف النخيل وتشكيله على أشكال متعدد منها التاج والصليب والخاتم في مظاهر مبهجة وذلك حتى ظهر اليوم وقبل بادية أسبوع الآلام واكتساء الكنيسة بالسواد اشتراكاً مع المسيح في آلامه، وذلك بحسب البابا شنودة الثالث.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأسئلة وأجوبة عن أحد الشعانين:

متى يُحْتَفَلُ بأحد الشعانين هذه السنة؟

تحتفل الكنائس المصرية (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الأسقفية) بأحد الشعانين يوم الأحد المقبل 28 أبريل الجاري، حيث يترأس البابا تواضروس القداس الإلهي في هذا اليوم وسط حضور الأقباط، ويأتي أحد الشعانين قبل الفصح بأسبوع وهو الأحد الأخير من الصوم واليوم الأول من أسبوع الآلام.

ما سبب تسمية أحد الشعانين بهذا الاسم؟

وقال القمص إشعياء عبد السيد، في كتابه عن طقس الأعياد السيدية، كلمة عبرانية من (هوشعنا) أوصنا.. معناها (يا رب خلص) ومنها أخذت لفظة أوصنا اليونانية التي ترتلها الكنيسة في هذا العيد.

ما هي أسماء أحد الشعانين؟

تطلق الكنيسة على أحد الشعانين عدة أسماء منها أحد السعف حيث استقبل السيد المسيح عند دخوله القدس بسعف النخيل، وأيضا يطلق عليه أحد الزيتون حيث استخدمت أيضاً أغضان الزيتون في استقبال السيد المسيح.

ماذا حدث يوم أحد الشعانين؟

تحيي الكنيسة في هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم راكباً على حمار وسط هتاف من اليهود قائلين «أوصنا يا ابن داود» ووضع أغصان الزيتون والسعف والملابس له على الأرض، بحسب البابا شنودة الثالث في كتاب أحد الشعانين.

كيف تحتفل الكنيسة بهذا العيد وما الطقس المتبع؟

طقس هذا اليوم أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر والصلاة بنغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهى التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب، وهى بذلك تبتهج بهذا العيد.