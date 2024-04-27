في ذكرى بنائه.. 6 معلومات عن المبنى الذي أٌنشى مكان برج التجارة العالمي

في مثل هذا اليوم الموافق 27 أبريل لعام 2006 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية العمل رسميًا في بناء برج الحرية في مدينة نيويورك ليحل مكان برج مركز التجارة العالمي الذي دٌمر بأحداث 11 سبتمبر 2001.

أبرز المعلومات حول المبنى الذي تحول لأيقونة الحرية والحرب على الإرهاب نرصدها لكم بحسب «سكاي نيوز»، كما يلي:

معلومات عن برج الحرية

1- بدأ العمل رسميًا في بناء برج الحرية في مدينة نيويورك في السابع والعشرين من أبريل عام 2006، ليحل مكان برجي مركز التجارة العالمي الذي دُمر في أحداث 11 سبتمبر 2001.

2- فتح برج الحرية أبوابه أمام الجمهور في أواخر 2014، وهو يضم مركزًا ثقافيًا وتجاريًا ويعد أطول مبنى في الولايات المتحدة.

3- يبلغ ارتفاعه 541 مترا وهو ما يعادل 1776 قدما ويرمز إلى تاريخ استقلال الولايات المتحدة.

4- تصميم ناطحة السحاب هو مزيج مبتكر من الهندسة المعمارية والسلامة والاستدامة.

5- يهدف تصميم البرج إلى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة وتقليل النفايات والتلوث والحفاظ على المياه وتحسين نوعية الهواء والحد من الآثار الضارة الناتجة عن التكنولوجيا.

6- يشتمل على ساحتين مكشوفتين فيهما بركتان غائرتان فيهم موضعي أساس البرجين التوأمين، وعلى حواجز برونزية للبركتين، منقوش عليها أسماء الذين لقوا حتفهم في أحداث 11 سبتمبر.