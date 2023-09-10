تحديد هوية اثنين من ضحايا برج التجارة العالمي بعد 22 عاماً على هجمات 11 سبتمبر

تزامناً مع الذكرى الـ22 لهجمات 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة، أعلنت قامت السلطات الأمريكية عن تحديد هوية اثنين من ضحايا تلك الهجمات، وذلك بالاعتماد على تقنية متطورة لتحليل الحمض النووى، بحسب ما أوردت شبكة «سكاى نيوز» مساء اليوم الأحد.

زيادة عدد الهويات المحددة المتضررة من الحادث

وأوضحت السلطات أن الضحيتين، وهما رجل وامرأة، سقطا من جراء انهيار برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك، لكنها امتنعت عن كشف هويتهما بناءً على طلب من عائلتيهما، وبهذا يرتفع عدد من حددت هوياتهم إلى 1649 شخصاً، من أصل 2753 ضحية قتلوا فى انهيار البرجين.

أول مرة منذ سنوات يتم تحديد هويات جديدة للضحايا

بدروه، أعرب رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز فى بيان، عن أمله بأن يتيح التعرف إلى الهوية «بعض الراحة لعائلات الضحيتين».

وهذه أول مرة منذ 2021، تحدد فيها هويات جديدة للضحايا، وهى عملية تتطلب وقتا وتمضى ببطء شديد، وقد بقى مئات الأشخاص في تعداد المفقودين بسبب الدمار الكبير الحادث وانصهار كميات هائلة من الفولاذ ومواد البناء.

بيان لرئيس بلدية نيويورك

وذكر البيان الصادر عن رئيس بلدية نيويورك ورئيس الفاحصين الطبيين أنه أمكن تحديد هويتى الضحيتين الجديدتين، عبر استخدام «تقنية تسلسل من الجيل الجديد، هى أسرع وأكثر حساسية من تقنيات الحمض النووى التقليدية».

العثور على بقايا

وقد تم العثور على بقايا الرجل والمرأة قبل 4 سنوات، وأتت الأنباء عن تحديد الهويتين قبل إحياء الولايات المتحدة الذكرى السنوية لاعتداءات عام 2001، التى أودت بحياة 2977 شخصا.

أحداث 11 سبتمبر

يشار إلى أن هذه الهجمات وقعت عندما أقدم 19 من الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة، على خطف 4 طائرات مدنية في 11 سبتمبر، ارتطمت اثنتان منها بمركز التجارة العالمى فى نيويورك، وثالثة بوزارة الدفاع «البنتاجون» قرب واشنطن، فيما تحطمت الرابعة فى حقل فى بنسيلفانيا، بعد عراك بين الخاطفين وأفراد الطاقم والركاب.