تايوان: رصدنا 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة كتب: نرمين عفيفي 09:32 ص | السبت 27 أبريل 2024 تايوان صرحت تايوان بأنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رجال الإنقاذ في تايوان يبحثون عن 18 مفقودا مجلس النواب الأمريكي يقر نصا يهدف إلى احتواء الصين ودعم تايوان «القاهرة الإخبارية»: بلينكن يحذر الصين من أي استفزاز خلال تنصيب رئيس تايوان «القاهرة الإخبارية»: 12 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان هلع في تايوان.. زلزالان قويان يهزّان العاصمة تايبيه تايوان بقلم نرمين عفيفي