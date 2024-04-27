رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تايوان: رصدنا 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة

كتب:

نرمين عفيفي
09:32 ص | السبت 27 أبريل 2024
تايوان

تايوان

صرحت تايوان بأنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

اقرأ المزيد:

رجال الإنقاذ في تايوان يبحثون عن 18 مفقودا

مجلس النواب الأمريكي يقر نصا يهدف إلى احتواء الصين ودعم تايوان

«القاهرة الإخبارية»: بلينكن يحذر الصين من أي استفزاز خلال تنصيب رئيس تايوان

«القاهرة الإخبارية»: 12 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان

هلع في تايوان.. زلزالان قويان يهزّان العاصمة تايبيه
بقلم نرمين عفيفي