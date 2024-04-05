رجال الإنقاذ في تايوان يبحثون عن 18 مفقودا

يبحث رجال الإنقاذ في تايوان عن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين يوم الجمعة بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة الساحل الشرقي الجبلي والمناظر الخلابة للجزيرة، حيث هزت عشرات الهزات الارتدادية منطقة الكارثة وتم نقل المقطوعين تدريجيا إلى بر الأمان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زلزال تايوان

ووأسفر زلزال الأربعاء في مقاطعة هوالين الشرقية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في تايوان عن مقتل 10 أشخاص، مما ترك مئات الأشخاص عالقين في حديقة وطنية حيث سقطت الصخور على الجبال وقطعت الطرق.

وقدرت إدارة الإطفاء التايوانية عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين بـ18 شخصًا، من بينهم أربعة أجانب مدرجين سابقًا على أنهم هنود وكنديون وأستراليون قالت إن موقعهم غير معروف.

الزلزال الكبير

وأضافت أن ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين في مسار للمشي لمسافات طويلة، ويحاول فريق إنقاذ مكون من 45 شخصًا الوصول إليهم.

وعقب الزلزال الكبير ضربت نحو 50 هزة ارتدادية بين عشية وضحاها تايوان، وشعر البعض في العاصمة تايبيه، ووقع الزلزال في اليوم السابق لبدء تايوان عطلة نهاية أسبوع طويلة للمهرجان التقليدي لكنس المقابر، عندما يعود التايوانيون إلى منازلهم لرعاية قبور الأجداد.