«التنمية المحلية»: قانون التصالح الحالي يقدم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يقدم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين، حيث يسمح بالتصالح في مخالفات بناء لم يجزها قانون التصالح السابق، فالحكومة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، أيضا توجد مادة في القانون الجديد تسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا، ويستحيل إزالتها أواستكمال مستنداتها، وذلك من ضمن التسهيلات التي يقدمها القانون للمواطنين.

شرطين لقبول التصالح

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنه في تلك الحالات يقوم الوزير المختص بعرض الحالة على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع متى استوفت شرطين، هما «عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة وعدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير».

كم تبلغ قيمة التصالح

وأوضح أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على التصالح في مخالفات البناء يسدد صاحب الشأن 3 أضعاف قيمة التصالح المقررة، ويتم خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل التصالح.