رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التنمية المحلية»: قانون التصالح الحالي يقدم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين

كتب:

وائل فايز
10:01 ص | السبت 27 أبريل 2024
مواجهة مخالفات البناء

مواجهة مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يقدم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين، حيث يسمح بالتصالح في مخالفات بناء لم يجزها قانون التصالح السابق، فالحكومة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، أيضا توجد مادة في القانون الجديد تسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا، ويستحيل إزالتها أواستكمال مستنداتها، وذلك من ضمن التسهيلات التي يقدمها القانون للمواطنين.

شرطين لقبول التصالح

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنه في تلك الحالات يقوم الوزير المختص بعرض الحالة على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع متى استوفت شرطين، هما «عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة وعدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير».

كم تبلغ قيمة التصالح 

وأوضح أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على التصالح في مخالفات البناء يسدد صاحب الشأن 3 أضعاف قيمة التصالح المقررة، ويتم خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل التصالح.

اقرأ المزيد:

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

وزارة التنمية المحلية: لا مجال للاجتهاد في تطبيق قانون التصالح الجديد

وزير التنمية المحلية يتابع مع البنك الدولي الموقف التنفيذي لمشروعات «صعيد مصر»

وزير التنمية المحلية: نسعى لإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل بالمحليات
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.