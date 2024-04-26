وزارة التنمية المحلية: لا مجال للاجتهاد في تطبيق قانون التصالح الجديد

قال الدكتور خالد قاسم ، مساعد وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل حاليا مع الإسكان والتخطيط والعدل والحماية المدنية على تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ومن المقرر الانتهاء من هذا التدريب أول مايو المقبل، مشيرا إلى أن كل محافظة ممثلة في التدريب المنعقد حاليا داخل مركز سقارة ويتم شرح كل تفاصيل قانون التصالح واللائحة التنفيذية وخطوات التطبيق بهدف التيسير على المواطنين .

دور اللجان المختصة

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنه لا مجال للاجتهاد في تطبيق القانون حيث يتناول كل الخطوات والإجراءات المتبعة لتقنين الوضع ودور اللجان المختصة والمطلوب من صاحب الشأن.

مخاطبة الجهات المختصة

وأوضح أنه بمجرد استكمال أوراق التصالح تتولى اللجنة الفنية مخاطبة 4 جهات حسب نوع المخالفة وهي الطيران المدني وجهاز التنسيق الحضاري والزراعة، ولو وافقت تلك الجهات يتم منح المواطن نموذج الموافقة على التصالح ويكون الحصول على التصالح بمثابة رخصة لصاحبها، وأى بيانات يسجلها المواطن تكون على مسئوليته.

وأشار إلى ضرورة استعداد المواطنين ممن ينطبق عليهم قانون التصالح بالدخول في إجراءات التصالح.