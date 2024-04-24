وزير التنمية المحلية: نسعى لإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل بالمحليات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية في مركز التدريب بسقارة 100 متدرب، وجرى تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين بصورة جيدة دون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

الخطة التدريبية للعام الجاري

وأوضح «آمنة»، أن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2022/ 2023 تمكنت في تنفيذ محاورها التدريبية، والتي تضمنت عددا من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والتحول الرقمي والإعلام والتواصل المجتمعي والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمات المواطنين وإعداد مدربين tot وإعداد قادة المستقبل ومديري المشروعات والإدارة المالية واللغة الإنجليزية وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الخطة استهدفت عددا من الإدارات المهمة وعلى رأسها مراكز المعلومات الهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشؤون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة.

تطوير منظومة التدريب

وأضاف أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات.