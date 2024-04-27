 أستاذ قانون: هدم إسرائيل لآثار غزة جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية

أكدت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن المواقع التراثية محمية بالقانون الدولي، وعلى إسرائيل احترام المناطق التراثية والثقافية في غزة، موضحة أن استهداف الأماكن التاريخية والأثرية يعد انتهاكا إسرائيليا من خلال سياسة عامة لإنهاء التاريخ الفلسطيني الثقافي.

هل تُحاكم إسرائيل بتهم هدم آثار غزة؟

وأشارت «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك أكثر من 2000 أثر في قطاع غزة تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال، واستهداف نصب تذكارية وحرق مبان ووثائق تاريخية وهي جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية، مؤكدة أن الانتهاك من قبل قوات الاحتلال ضد المراكز الثقافية والتاريخية في فلسطين يعد خرقا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في الحرب.

استهداف جيش الاحتلال للمناطق الأثرية

ونوهت إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال ضد المناطق الأثرية يرتقي لجريمة حرب، وهي محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، مشددة على أنه في حالة وجود رصد سيتم اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لفرض عقوبات على قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن هناك إحدى المنظمات داخل إسرائيل اعترفت بانتهاك قوات الاحتلال للآثار الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المواقع الأثرية الموجودة في غزة هي ملك للإنسانية وكل من يهتم بتاريخ الإنسانية، واليونسكو لها دور في حماية وحفظ القطع الأثرية، وننتظر هذه اللجنة لرصد ما يحدث، وبعدها بدء أعمال الترميم.