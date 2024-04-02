رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة ستبذل جهودا لتخفيف آثار الحرب على سكان غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في أول اجتماع للحكومة، إنَّ الحكومة الفلسطينية ستعطي أولوية أيضًا لأوضاع سكان الضفة الغربية، وستبذل جهودا لتخفيف آثار الحرب عن سكان قطاع غزة.

وأضاف «مصطفى» في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، «إننا نبذل جهودًا كبيرة ونكثف اتصالاتنا الدولية، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونسعى لتشكيل أكبر تحالف من المنظمات الدولية والمحلية لإغاثة الشعب الفلسطيني».

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، «سنعمل على تقوية الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وسوف نسعى لاستعادة أموالنا المجمدة لدى إسرائيل».