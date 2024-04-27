مدينة بني سويف الجديدة تبحث دعم التعاون مع وفد من المستثمرين الصينيين

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مدينة بني سويف الجديدة استقبلت، بمقر جهازها، وفدا من المستثمرين الصينيين، لبحث أوجه الاستثمار الصيني بالمدينة، وذلك في إطار الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، لجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، وكذلك دفع عجلة التنمية بالدولة.

استعراض أوجه الاستثمار المختلفة

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، استقبال الوفد الصيني بحضور المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد ، ومسؤولي الجهاز.

وحضر عن الوفد الصيني لو جين مدير مصنع «أنجل ييست إيجيبت لصناعة الخميرة الصيني»، والمقام بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة على مساحة 123731.8 مترمربع، ويعد المصنع المصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني عالمياً من حيث الإنتاج بطاقة إنتاجيه له 150 ألف علبة خميرة جافة سنوياً، و68 ألف عبوة مكسبات طعم سنويا.

كما تم استعراض أوجه الاستثمار المختلفة بالمدينة، والتي تستوعب العديد من الأنشطة الصناعية و الخدمية والسكنية والترفيهية.

دعم الأنشطة الصناعية

وأعرب رئيس الوفد الصيني عن سعادته بتلك الزيارة، وما لمسه من مجهود مبذول من جهاز المدينة لدعم الأنشطة الصناعية، مما كان له أثر في البدء في اتخاذ إجراءات تشييد عدد من المشروعات الصناعية داخل مدينة بني سويف الجديدة.

ووجه رئيس الوفد الدعوة للمستثمرين بمدينة بني سويف الجديدة لزيارة دولة الصين، وذلك لدعم وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني.