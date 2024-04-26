«الإسكان» تنفيذ 24 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية في أكتوبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 5256 وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار في أكتوبر الجديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمدينة؛ ليبلغ عدد الوحدات التي تمّ الإنتهاء من تنفيذها في تلك المنطقة 24 ألفا و432 وحدة سكنية، وجارٍ تسليمها لحاجزيها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، خلال متابعة لسير العمل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في مدينة أكتوبر الجديدة، على ضرورة الجولات الميدانية المتواصلة بالأعمال التي يتم تنفيذها، وكذا تكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وبالمواصفات والجودة المطلوبة.

تنفيذ 24 ألف وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية بأكتوبر

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن مسؤولي الجهاز والإدارات المعنية واصلوا الجولات الميدانية والدورية لكل المشروعات الجارية بالمدينة؛ للوقوف على أي عقبات تواجه التنفيذ، والتشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم تأكيد ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية، وعدم استلام الأعمال من الشركات المنفذة في حال وجود أي عيوب في التشطيبات أو التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللآزمة .

جولة تفقدية لمواقع المشروعات السكنية

وأجرى المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة تفقدية بمواقع المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، يرافقه مسؤولو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على التنفيذ، حيث شملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان للمرحلة الخامسة بعدد 10 آلاف و608 وحدات سكنية، حيث تم الانتهاء من 4 آلاف وحدة سكنية منها، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات.