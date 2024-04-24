وزير الإسكان: 522 مشروعا تنمويا في سيناء بتكلفة 46.7 مليار جنيه خلال 10 سنوات

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان، من خلال الجهاز المركزى للتعمير فى سيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدا أنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وأجهزتها، تبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا فى سيناء ومدن القناة.

الجزار: 522 مشروعا لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة بتكلفة 46.7 مليار جنيه

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة ومن خلال جهاز تعمير سيناء تولى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن العمل في 522 مشروعا في مختلف المجالات التنموية في سيناء ومدن القناة بتكلفة حوالى 46.7 مليار جنيه لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالي، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم.

وأكد الوزير أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، هو مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، إذ تهدف أعمال التطوير إلى تهيئة الموقع ليكون وجهة سياحية فريدة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم، حيث المكان الذي تجلى فيه المولى عز وجل، وتشمل المرحلة الأولى من أعمال التطوير تنفيذ 14 مشروعا، وهي (تطوير النزل البيئى القائم– إنشاء النزل البيئى الجديد– إنشاء ساحة السلام– إنشاء الفندق الجبلي– إنشاء مركز الزوار الجديد– إنشاء المجمع الإداري الجديد– تطوير المنطقة السياحية– تطوير مركز البلدة التراثية– تطوير منطقة إسكان البدو– تطوير وادي الدير– إنشاء المنطقة السكنية الجديدة– إنشاء المنطقة السياحية الجديدة– شبكة الطرق والمرافق– الوقاية من أخطار السيول).

ومن جانبه، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه جارٍ تنفيذ 150 مشروعا للطرق، بإجمالى أطوال 1154 كيلومترا (منفذ 1012 كيلومترا- جارٍ 142 كيلومترا)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالي سيناء، بإجمالي استثمارات 900 مليون جنيه، وتشمل مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالي هذه التجمعات والقرى ومبانٍ خدمية.

رئيس «المركزى للتعمير»: 150 مشروعا للطرق بأطوال 1154 كيلومترا

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه جرى إنشاء 18 تجمعا سكنيا بسيناء (11 تجمعا بشمال سيناء- 7 تجمعات بجنوب سيناء)، و4 قرى للصيادين بمنطقة إغزايون بشمال سيناء (بإجمالي 1380 منزلاً)، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعا سكنيا للتجمعات التنموية الجديدة، لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع، كما يجرى تنفيذ 4 تجمعات بدوية بمركزي رفح والشيخ زويد «الحسينات– نجع شبانة والمهدية– الظهير المقاطعة– الوفاق» بإجمالي 6053 بيتا بدويا، بجانب مشروعات الإسكان، بإجمالى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 4.074 مليار جنيها، لتوفير المسكن الملائم لأهالي سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتتنوع الوحدات السكنية المنفذة «إسكان بدوي– إسكان إجتماعي– إسكان بديل العشوائيات والأولى بالرعاية».

وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروعات تشمل أيضا، مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 2.360 مليار جنيه، وتهدف إلى توفير المرافق وإنشاء المباني الخدمية للتجمعات والقرى القائمة، وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة لتشغيل المصانع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل، وكذا 63 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائي وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.415 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائي لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.