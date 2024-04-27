مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة، وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»، أن أولويات مصر هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أن إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.