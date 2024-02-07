«الهباش»: الحرب الإسرائيلية هدف شخصي لنتنياهو

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه من الضروري الحرص على حق ودعم الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، متابعًا: «نتمنى أن تكلل جهود مصر وقطر في حل القضية بالنجاح، فنحن نثق في جهود الأشقاء العرب ونواياهم في إنهاء هذا الجزء من العدوان، فاستمرار الحرب هو مصلحة إسرائيلية، وهدف شخصي لنتنياهو لأنه يعرف أن انتهاء الحرب هو انتهاء لحقبته».

وأكد الهباش، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن نتنياهو الآن على ما يبدو يريد أن يغامر ويضحي بالمدنيين الفلسطينيين بشكل أساسي، والأبرز أنه مستعد أن يضحي بالأسرى الإسرائيليين وبمصالح الإسرائيليين أنفسهم في سبيل البقاء في الحكومة، موضحًا أن التدخلات الدولية وبالأخص الأمريكية ضرورة ملحة لحل القضية.

وأشار إلى أن هناك خطة تنفذها إسرائيل هدفها الأساسي هو ما أعلنه نتنياهو في بداية العنوان، أنه يريد من الفلسطينيين أن يخرجوا من قطاع غزة، بدًا بالشمال ثم المنطقة الوسطى من القطاع، فمنطقة دير البلح والمخيمات الوسطى، ثم منطقة خانيونس حاليًا، موضحًا أن قوات الاحتلال تدور الآن في المنطقة، وهناك تهجير في مناطق شرق خان يونس.