«الهباش»: المساعدات التي تدخل غزة لا تتجاوز 8% من احتياجات المدنيين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل ما زالت مستمرة في ممارسة جميع أنواع العداء والقتل والترهيب ومنع دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، ونريد أن نرى إجراءات حقيقية من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين، منوهًا أن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها، وإذا دخلت حربًا بمفردها ستهزم.

الصراع لن يقف عند حدود المنطقة

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال تصريحاته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن المجتمع الدولي إذا لم يتدخل لوقف العدوان على غزة، فإن الصراع لن يقف عند حدود المنطقة، لافتًا إلى أن المأساة الإنسانية تتفاقم في القطاع، والسكان محاصرين بين القصف الإسرائيلي ونقص الماء والغذاء والكهرباء لأكثر من مائة يوم.

حجم الاحتياجات التي تدخل للقطاع لا تتجاوز 8%

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن حجم الاحتياجات التي تدخل للقطاع لا تتجاوز 8% من احتياجات المدنيين، فهناك 2 مليون و400 ألف إنسان يواجهون الموت في كل لحظة بفعل القصف الإسرائيلي والعدوان المستمر، وأيضًا نقص الغذاء والماء والدواء، وانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين في ظل انعدام كل الظروف الإنسانية الطبيعية.

الشعب الفلسطيني لا يزال يواجه الموت

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني لا يزال يواجه الموت، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتغذى على العدوان، واستراتيجيته قائمة على استمرار العدوان وتوسيع رقعة الصراع.