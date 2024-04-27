عالم الجريمة الخفي على الإنترنت.. كيف تحمي أولادك من الـ«دارك ويب»؟

حذَّر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من مخاطر وأضرار العالم المظلم للإنترنت، ما يُعرف بالـ«دارك ويب» والـ«ديب ويب»، الذي تنتشر به الجرائم والقرصنة، موجهًا بعض النصائح لحماية الأطفال عند تعاملهم مع شبكة الإنترنت.

«الدارك ويب» عالم الجريمة الخفي

وقال «هندي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ «الدارك ويب» هو عالم الجريمة الخفي على شبكة الإنترنت وعلى الوالدين حماية الأطفال والمراهقين منه، مضيفًا: «الوقاية خير من العلاج وهناك سبل لحماية أبنائنا علينا اتباعها خاصةً أنّ الأطفال والمراهقين يتصفون بدافع كبير للفضول».

«هندي»: على الوالدين مصاحبة أبنائهم

وتابع: «على الوالدين مصاحبة أبنائهم والجيل الحالي هو جيل الرقمنة وعالمهم كله على السوشيال ميديا، وبالتالي لابد من بناء ثقة في التعامل معهم وأية مشاكل يواجهونها لابد أنّ يحكوها ويتكلموا مع أهاليهم وأهم من رقابة الأبناء هو التلاحم معهم».