الاتصالات: 13 مليون مصري يستخدمون الانترنت يوميا في رمضان

شهد شهر رمضان الكريم زيادة فى عدد مستخدمي الانترنت من خلال الهواتف المحمولة والذي وصل إلى أكثر من 12 مليون شخص، بينما سجل عدد مستخدمي الانترنت الأرضي إلى مليون شخص، ليصل الإجمالي إلى 13 مليون شخص.

وقال مصدر مسؤول وزارة الاتصالات إن نسبة الاستخدام الانترنت، سواء الأرضي أو المحمول خلال شهر رمضان ارتفعت بسبب وسائل الترفيه خلال الشهر رمضان الكريم «مسلسلات وأفلام وبرامج» إضافة إلى متابعة المنصات الالكترونية للعرض المباشر أو التسجيلات.

وسجلت المنصات الالكترونية الخاصة بعرض الافلام والمسلسلات والبرامج نحو 13 مليون ساعة مشاهدة يوميا.

جهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأعلن جهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي حصلت الوطن على نسخه منه أن 33 مليون شخص يتابعون المحتوي الذي يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والانستجرام، وأن عدد الزيارات اليومية وصل 1.8 مليار زيارة يومية على تلك المنصات، إضافة إلى 17 مليون متابع على تطبيقات صانعي المحتوي مثل تك توك ولايكي وسناب شات.

زيادة المشاهدات خلال رمضان

وأكد جهاز الاتصالات أن 10 مليون شخص قاموا بالدخول على مواقع خدمة شراء السلع عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة ووصل عدد الزيارات ما يقرب من 200 مليون زيارة يومية

ولفت إلى أن 25 مليون شخص استخدموا تطبيقات المراسلة تليجرام وسيجنل وواتساب ونيمو والتى تجاوز عدد الرسائل اليومية خلال رمضان أكثر من 520 مليار رسالة.