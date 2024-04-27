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لأول مرة منذ عامين.. فائض طفيف من الإنتاج العالمي للبن

كتب:

بسمة عبدالستار
12:20 م | السبت 27 أبريل 2024
البن- صورة أرشيفية

البن- صورة أرشيفية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أنه لأول مرة منذ عامين، حقق الإنتاج العالمي من البن في 2023/2024 فائضًا طفيفًا أمام حجم الاستهلاك رغم أزمات التضخم العالمي.

التأثير على حركة الأسعار عالميا

وأشار المركز إلى أن هذا الإنتاج جاء بعد عجز ملحوظ بين الإنتاج والاستهلاك خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار العالمية.

ورغم التضخم العالمي تصاعد إنتاج واستهلاك البن عالميًا، تستحوذ البرازيل على 39% من السوق العالمي في 2023/2024.

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