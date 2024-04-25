مخاوف تراجع محاصيل البن تشعل الأسعار عالميا إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

انخفضت العقود الآجلة للقهوة العربية إلى 2.25 دولار للرطل، متراجعة عن ذروتها الأخيرة البالغة 2.50 دولار والتي وصلت إليها في 18 أبريل، ويعزي هذا التراجع إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة مخزونات القهوة التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 شهرًا اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة تاريخياً، تغذيها المخاوف بشأن الأضرار المحتملة لمحاصيل البن في مناطق زراعة البن في البرازيل بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

أسعار القهوة عالميا

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت جمعية القهوة الفيتنامية انخفاضًا سنويًا محتملاً بنسبة 20% في صادرات البلاد من القهوة للفترة 2023/2024، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 20% في إنتاج القهوة.

وتعكس هذه التوقعات، المستندة إلى إنتاج يقدر بـ 1,472 مليون طن، أدنى مستوى إنتاج خلال أربع سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف الجفاف.

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار في أبريل 1977.

توقعات أسعار القهوة

ارتفعت القهوة بمقدار 43.48 دولارًا أمريكيًا للرطل أو 23.09% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

من المتوقع أن يتم تداول القهوة بسعر 238.22 دولارً أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية لشركة وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 258.73 دولار خلال 12 شهرًا.