«الزراعة»: زراعة البن في مصر تخضع للتجربة حتى الآن

قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز أجرى عدة تجارب بحثية لزراعة البن في مصر، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب عدم مُلائمة الظروف المُناخية المصرية لزراعة البن الذي ينضج في الأجواء الاستوائية، لكن بعد تغير الظروف المُناخية خلال العاميين الماضيين، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة تجارب زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيرات المناخية، ومنها محصول البن وبعض المحاصيل الاستوائية الأخرى.

المزيد من التجارب التطبيقية

وأضاف «عبدالعظيم»، أنه بسبب التغيرات المناخية مؤخرا بدأت أشجار البن تُثمر، مُشيرا إلى أن وزير الزراعة اجتمع اليوم مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة، كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها، مؤكدا أن وزير الزراعة يقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية إيمانا منه بأن البحث العلمي هو الحل السحري لزيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد الطبيعية وأيضا مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن وزير الزراعة وجه أيضا بعدم الإعلان عن أي تجارب بحثية قبل اعتمادها وتقييم نتائجها.

استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية

وكان وزير الزراعة الباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التى تستنزف العملة الصعبة