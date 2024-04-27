حدث ليلا.. مظاهرات تجتاح أوروبا دعما لغزة ومحاكمة دولية تنتظر إسرائيل

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من دول العالم، التي تطالب بوقف إطلاق النار وإيقاف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأموال والأسلحة، مرورًا بحصول أوكرانيا على أسلحة متطورة، وصولا إلى إعلان محكمة العدل الدولية موعد الفصل في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بسبب إسرائيل.

المظاهرات المؤيدة لفلسطين تجتاح دول العالم

اجتاحت الجامعات الأمريكية مظاهرات واعتصامات مؤيدة لفلسطين ومناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 34 ألف شخص في حصيلة غير نهائية.

وشهدت الجامعات الأمريكية أكثر من 40 معسكرًا واعتصامًا على غرار نموذج جامعة كولومبيا دعمًا لفلسطين، بينما ألقت السلطات القبض على الطلاب والأساتذة، واعتقلت رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري، فيما دعا الطلاب إلى وقف إطلاق النار، وسحب الاستثمارات التي تملكها مؤسساتهم في الشركات التي لها علاقة بإسرائيل.

وشهدت فرنسا أعمال شغب بين الشرطة والمتظاهرين في مبنى معهد الدراسات السياسية في باريس، وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

كما فضت الشرطة الألمانية اعتصامًا أمام مبنى البرلمان للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ورفض تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

زيلينسكي يقيل أحد كبار قيادات الجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اقالة احد كبار القيادات العسكرية في الجيش الأوكراني حيث قرر إقالة ألكسندر ياكوفيتس قائد قوات الدعم في القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أقل من شهرين على تعيينه في هذا المنصب.

دول أوروبية تدعم أوكرانيا

أعلنت الحكومة الكندية عن دعم جديد لأوكرانيا، بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لتعزيز صناعة الطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية، كما أعلنت أنها ستخصص 9.5 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة لأوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، أنها أرسلت إلى أوكرانيا صواريخ باتريوت، وأنها سلمتها دبابات ليوبارد ومركبات مدرعة.

العدل الدولية تعلن موعد الفصل في دعوة نيكاراجوا

أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها ستفصل، في الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، وتطلب فيها 5 إجراءات عاجلة أهمها وقف إمداد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة، وذلك لمخالفتها اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.

وستعلن محكمة العدل الثلاثاء القادم قرارها في الدعوى، إما بقبول الدعوى وإصدار أوامر احترازية، أو رفض قبولها.

استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

استشهد، 8 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات.