محافظ أسيوط: توريد 19 ألف طن قمح إلى مراكز التجميع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن عملية توريد محصول القمح موسم 2024 منتظمة في جميع المواقع التخزينية بنطاق المحافظة، البالغ عددها 28 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 19 ألف و565 طن من القمح.

أعمال التوريد تسير دون عقبات

ولفت محافظ أسيوط إلى أن أعمال التوريد تسير دون أية عقبات أو معوقات حيث يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حصاد 54 ألف فدان

وأوضح اللواء عصام سعد أن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 54650 فدان قمح من إجمالي 174 ألفًا و757 فدانا.

ولفت إلى إنه يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيهًا لإردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم توريد 1349 طن و875 كجم بشون البنك الزراعي المصري و13400طن و33 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 4815 طن و200 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 19565 طن و و108 كجم قمح.