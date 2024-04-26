ارتفاع توريدات القمح لصوامع وشون الشرقية إلى 161 ألف طن   

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية إن ما جرى توريده حتى اليوم من الأقماح منذ بداية الموسم إلى مواقع التخزين بلغ 161396 طنًا و268 كيلوجراما.

اتباع أساليب تخزين سليمة

وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، وذلك باتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة، كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأكد أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتماماً كبيراً وخاصة محصول القمح من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك.