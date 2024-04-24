ارتفاع حصيلة توريد القمح في الوادي الجديد.. وصل لأكثر من 43 ألف طن

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حصيلة توريد القمح في الصوامع المختلفة بالمحافظة من ضمنها صومعة الخارجة الذي بلغ أكثر من 43 ألف طن من القمح.

توريد القمح في الوادي الجديد

وأشار الزملوط إلى أن محافظة الوادي الجديد من أوائل المحافظات التي بدأت في موسم توريد القمح 2024، بعد أن تم حصاد القمح من قبل المزارعين، مؤكدا سير أعمال التوريد والتخزين بشكل صحيح وسريع منذ بداية موسم الحصاد.

ارتفاع حصيلة التوريد لأكثر من 43 ألف طن بالوادي الجديد

وأشار إلى أن كمية القمح الموردة حتى الآن في الصوامع بالوادي الجديد بلغت 43 ألفا و609 أطنان من القمح، على أن يتم فرز نقاوة القمح الذي يمر من البوابة الخاصة بالصوامع والشون للقمح من أجل معرفة، لافتا إلى أن إلي أن الطاقة التخزينية لأكبر صومعة في الوادي وهي الخارجة تبلغ نحو 45 ألف طن.