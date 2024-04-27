«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية إلى البحر الأحمر

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة «البحر الأحمر»؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة

وجرى توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين، كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي.