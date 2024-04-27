ضبط عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مالك العقار سكنها (عاطل- مقيم بذات العنوان)؛ لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى استهداف العقار المشار إليه وضبط المذكور حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار، وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.