وزير الأوقاف: رؤية الرئيس السيسي تتسم بقوة الردع وتحمي مصر من الحروب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته اليوم بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان «المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراع الدولية»، بقاعة الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في امتلاك القوة الرشيدة التي تحمي ولا تبغي يعد أمرا عظيما، فما يتحقق بقوة الردع أولى ألف مرة مما يتحقق بالحرب، وأن قوة الردع كثيرًا ما تغنيك عن كلفة الحرب.

الحرب ليست غاية لأي دولة رشيدة

وأكد وزير الأوقاف في بيان، «أننا ندرك أن الحرب ليست غاية ولا هدفًا لأي دولة رشيدة أو أمة عاقلة، ولم يقل أحد ممن يُعتدُّ بقوله من أهل العلم: إن لهم أن يفروا بدينهم أو بأنفسهم خشية القتل، حيث يقول الحق سبحانه: "وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ».

وأضاف محمد مختار أنه «لم يكتف النص القرآني في قضية الإذن بأن يكون العدو هو البادئ بالقتال، بل جعل العلة الثانية والاشتراط الثاني للإذن ظلم عدوهم لهم، حيث يقول الحق سبحانه: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُوا»، وهنا يأتي التأييد الإلهي حتى لو كانوا قلة مستضعفين «وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ».

وزير الأوقاف يؤكد على بعض المبادئ في كلمته

أكد وزير الأوقاف على بعض المبادئ التي يجب على الأمة الإسلامية اتباعها وهي التالي:

1- أن أمتنا أمة سلام ؛ لكنه سلام لا استسلام، سلام الشجعان الذي له حميَّة ودرع وسيف ورجال يفتدون أرضهم وعرضهم وأوطانهم بدمائهم وأنفسهم.

2- أن القوة الرشيدة هي القوة التي تحمي ولا تبغي، وقديمًا قال الحجاج الثقفي: إياكم وأهل مصر في ثلاث: أرضهم، وعرضهم، ودينهم، فإنكم إن اقتربتم من أرضهم حاربتكم صخور جبالهم، وإن اقتربتم من عرضهم افترسوكم كما تفترس الأسد فرائسها، وإن اقتربتم من دينهم أفسدوا عليكم دنياكم.

3- أننا نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ أرضه وإنهاء قضيته، ونؤكد أنه لا حل لمشكلات الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية.

4- أننا نرفض كل عمليات التصعيد والتصعيد المضاد في المنطقة، وندعو إلى وقف فوري للعدوان على غزة، كما ندعو كل عقلاء العالم ومؤسساته الدولية للعمل الجاد على وقف هذا العدوان.

5- التأكيد على أن مصالح الأوطان والحفاظ عليها والعمل على قوتها في مختلف المجالات من صميم مقاصد الأديان.