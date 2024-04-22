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انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء إلى شمال سيناء

كتب:

رؤى ممدوح
03:19 م | الإثنين 22 أبريل 2024
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء الجمعة القادمة.

تفاصيل القوافل لمحافظة شمال سيناء

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتنطلق قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة 16–17شوال 1445هـ، الموافق 25- 26/4/2024م، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: «تطبيقات حسن الخلق»، وذلك على النحو التالي:

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين

كما تنطلق انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظة الإسكندرية الجمعة القادمة، 17 شوال1445هـ، الموافق 26/4/2024م، وتضم القافلة عشرة علماء، خمسة من علماء وزارة الأوقاف، وخمسة من علماء الأزهر الشريف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: تطبيقات حسن الخلق، وذلك على النحو التالي:

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