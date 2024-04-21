«الأوقاف»: افتتاح 14 مسجدا الجمعة المقبلة منها 9 جديدة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا و5 مساجد صيانة وتطوير.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، إذ سيتم افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة 26 - 4 - 2024م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، 5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 - 7 - 2023 م حتى تاريخه 923 مسجدًا منها 719 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و204 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 26 - 4 - 2024م عدد 11945 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و180 مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف دمياط

مسجد الفردوس – الروضة

مديرية أوقاف قنا

مسجد الصفا – الرئيسية – نجع حمادي

مديرية أوقاف البحيرة

مسجد هيبة منصور – قرية الخلالية – مركز الدلنجات

مسجد أبو عشيبة - مركز إدكو

مديرية أوقاف الأقصرمسجد الجوايدة – بندر إسنا

مديرية أوقاف سوهاج

مسجد خالد بن الوليد – الغريزات – غرب المراغة

مديرية أوقاف المنوفية

مسجد التوحيد – عزبة مسيحة – قويسنا البلد – مركز قويسنا

مديرية أوقاف القليوبية

مسجد عمر بن الخطاب – كفر سليم – الحادثة – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف الشرقية

مسجد أبو سعيد الكبير – منشية عبد اللطيف – كفر صقر

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الدقهلية

مسجد عبد المنعم رياض – ميت غريطة – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

مسجد نور الإسلام – قرية العجوز – الواحات البحرية

مديرية أوقاف بني سويف

مسجد الرحمن الشرقي – أبو حمود – زاوية المصلوب - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

مسجد علي بن أبي طالب – بلقطر الشرقية «الصيرفي» - مركز أبو حمص

مسجد سماديس البلد القديم – مركز الرحمانية