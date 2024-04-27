بعد زيارة «بلينكن» إلى بكين.. روسيا تستفز أمريكا بشأن علاقتها مع الصين

لا زالت توابع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين مستمرة، والتي ناقش خلالها العلاقات بين بكين وموسكو والدعم الصيني لها في الحرب ضد أوكرانيا، حيث استفزت موسكو واشنطن وزادت من قلقها بشأن التعاون بينهما.

ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال إن بلاده ستواصل تطوير علاقاتها مع بكين، كما قلل من جهود واشنطن للضغط على الصين بشأن علاقتها مع موسكو، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

مفاوضات موسكو مع كييف

وأشار «بيسكوف» إلى مفاوضات موسكو مع كييف، قائلًا: «لا مجال حاليًا لأي مفاوضات، لأن كييف ترفض ذلك»، خاصة بعدما وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقّع مرسوما بشأن استحالة التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأثار أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الصين والتي استمرت 3 أيام، مخاوف واشنطن من الدعم الصيني لروسيا، وهي علاقات شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية.

مخاوف واشنطن تتأكد

وتأكدت مخاوف واشنطن خلال الفترة الأخيرة من الدعم الصيني لروسيا، إذ أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها وكالة «رويترز»، أن بكين توفر مرسى لسفينة شحن روسية خاضعة لعقوبات أمريكية ومتورطة في عمليات نقل أسلحة كورية شمالية إلى روسيا.

ويسلط وجود السفينة في الميناء الصيني الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها في محاولتهم خنق الدعم العسكري والاقتصادي لروسيا.