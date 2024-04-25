مخاوف واشنطن تتأكد.. الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن دعم الصين لروسيا

خلال الأشهر الماضية ومنذ الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت مخاوف واشنطن تتمحور حول دعم الصين لموسكو، هذه المخاوف، تقترب من التأكيد، بعد أن أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها وكالة «رويترز»، أن بكين توفر مرسى لسفينة شحن روسية خاضعة لعقوبات أمريكية ومتورطة في عمليات نقل أسلحة كورية شمالية إلى روسيا.

وقال المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني «RUSI» إن السفينة اسمها «أنجارا»، ونُقلت منذ أغسطس 2023 آلاف الحاويات إلى الموانئ الروسية، التي يعتقد أنها تحتوي على ذخائر تابعة لكوريا الشمالية، وهي الآن، راسية في حوض بناء السفن الصيني في مقاطعة تشجيانج الشرقية منذ شهر فبراير الماضي.

التحديات التي تواجه واشنطن

يسلط وجود السفينة في الميناء الصيني الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها في محاولتهم خنق الدعم العسكري والاقتصادي لروسيا.

تحذيرات بشأن دعم بكين لموسكو

مع استمرار تعرض أوكرانيا لهجوم روسي بشكل متجدد والمعاناة من نقص الذخيرة، أصدر المسؤولون الأمريكيون تحذيرات بشكل متزايد بشأن مزاعم تفيد بأن الصين ساعدت في إعادة بناء الجيش الروسي بعد النكسات التي تعرض لها في حرب أوكرانيا.

كيرت كامبل، الدبلوماسي الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن واشنطن لن تجلس مكتوفة الأيدي إذا زادت بكين من دعمها لموسكو، كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة على علم بتقارير موثوقة ومفتوحة المصدر تفيد بأن السفينة «أنجارا» ترسو حاليًا في ميناء صيني، وقد تمت إثارة القضية مع السلطات الصينية.

«بلينكن» وأهمية زيارته للصين

من المتوقع أن يتصدر الدعم الصيني لروسيا جدول الأعمال هذا الأسبوع، أثناء زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين.

السفارة الصينية في واشنطن ترد

قالت سفارة الصين في واشنطن إنها ليست على علم بالتفاصيل المتعلقة بالسفينة، لكن الصين تعارض دائمًا العقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة المدى التي ليس لها أي أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن.