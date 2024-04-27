نشاط عسكري صيني قرب تايوان بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكي

أبلغت تايوان عن تجدد النشاط العسكري الصيني بالقرب من إحدى الجزر المتنازع عليها بين الصلين والفلبين ودول أخرى، وذلك بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين بعد زيارة لبكين استمرت 3 أيام، وفقًا لوكالة «رويترز».

تحليق 22 طائرة عسكرية صينية.. من بينها مقاتلات

وتواجه تايوان ضغوطًا عسكرية متزايدة من الصين التي تعتبر الجزيرة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أرضًا تابعة لها، بينما ترفض حكومة تايوان هذه الادعاءات.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال ساعات الصباح اليوم السبت 22 طائرة عسكرية صينية، من بينها مقاتلات من طراز سو-30، عبرت 12 منها الخط المتوسط ​​إلى شمال ووسط تايوان.

شاركت في دوريات الاستعداد القتالي المشترك

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرات شاركت في دوريات الاستعداد القتالي المشترك مع السفن الحربية الصينية، مضيفة أن الطائرات والسفن التايوانية استجابت بشكل مناسب، ولكن لم تعط تفاصيل أخرى.