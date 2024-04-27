وزيرة الثقافة: اختيار نجيب محفوظ شخصية معرض أبو ظبي للكتاب يبرز عراقة مصر

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات مشاركة مصر كضيف شرف الدورة الـ33، لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه يوم 29 من الشهر الجاري، وتستمر حتى 5 مايو، تحت شعار «هنا.. تُسرد قصص العالم»، ووقع الاختيار على الأديب العالمي نجيب محفوظ ليكون شخصية المعرض لهذه الدورة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني إنه على مدار تاريخ معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، كانت مصر حاضرة بكُتَّابِها ومُثقفيها، ودور النشر الحكومية والخاصة، وبكافة إصداراتها تقديرًا لمكانة دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها باختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية للمعرض، مما يمنح هذه الدورة روحًا عربية فريدة، تؤكد أن الثقافة والإبداع والحضارة قاسم مشترك من شأنه أن يؤلف بين قلوب الجميع.

وأكدت أن الجناح المصري صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وتشارك داخله قطاعات الوزارة ممثلة في «الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، قطاع الفنون التشكيلية، صندوق التنمية الثقافية»، كما تشارك مصر في هذا الحدث الثقافي بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية.

مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن الهيئة تشارك في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة في كافة فروع المعرفة، منها مشروعات «استعادة طه حسين، أدباء القرن العشرين، عقول، حكايات النصر، ديوان الشعر المصري، الإبداع العربي».

معرض نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة

ويحتوي البرنامج الثقافي والفني لمشاركة مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024م، على محاور عدة لفعاليات ثقافية وفنية، من أبرزها افتتاح معرض مستنسخات قطاعي «الفنون التشكيلية، دار الكتب والوثائق القومية»، بجناح مصر «ضيف الشرف»، وتدشين المعرض الوثائقي «نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة» للكاتب طارق الطاهر.