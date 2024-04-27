«المهن الزراعية» تنظم مؤتمرا للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال

أعلنت نقابة المهن الزراعية ترتيبها لمؤتمر خاص بالعمالة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لعرض الجهود المصرية بالتنسيق مع اتحاد التعاونيات الزراعية والتعاونيات ذات الصلة خاصة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الأهلية.

العمالة الزراعية تحظي باهتمام النقابة

أوضحت أن العمالة الزراعية سواء مهندسين ومعاونين وباحثين وعاملين تحظى باهتمام كبير من النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة إذ أن النقابة تعد مكملة للدور الزراعي ودعما للدخل الفردي للأفراد وكذلك للدخل القومي المصري بمشاركة العمالة الزراعية في هدف واحد هو زيادة الإنتاج الزراعي.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية

أضافت أن نقابة المهن الزراعية تحرص على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للعاملين الزراعيين في هذا القطاع ضمن قطاعات التنمية البشرية المصرية التي هي كنز مصر والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمالة في كل مكان ويعتبرها ثروة مصر النادرة التي تنتشر في كل بقاع العالم وعلى الأخص في دول جامعة الدول العربية التي تلتزم هي الأخرى بقرارات جامعة الدول العربية والحرص على مؤسسات وعمال الزراعة والصناعة والطاقة في ظل المنطقة العربية بالتوازي مع الدور الدبلوماسي للخارجية المصرية لمتابعة العمالة المصرية في دول أوروبا وباقي الأقاليم الجغرافية من خلال السفير العمالي في كل سفارة مصرية بالخارج.

أشارت إلى أن نقابة المهن الزراعية تدعم وتشيد بتقرير وزارة العمل المصرية وبجهودها المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوء أشكال عمل الأطفال 2018-2025 والذي أكد التقرير أن الدولة المصرية مستمرة وماضية نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة والتي تقدم دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة لمساندتهم في التعليم.

كما أن نقابة المهن الزراعية سوف تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لعقد ورش عمل للتوعية لمجابهة هذه الظاهرة في قطاع الزراعة.

وفي هذا الإطار، فإن نقابة المهن الزراعية ونقابة المعلمين وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقوم حاليا بالإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع الزراعة في المحافظات الريفية «تربية دواجن - تربية نحل العسل - تصنيع زراعي - تربية أرانب» مرحلة أولى في ثلاثة محافظات «المنوفية - الفيوم - الإسماعيلية».