وزير العمل يستعرض جهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال بحلول 2025

أعلن وزير العمل حسن شحاتة عزم الدولة القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025).

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر بالمبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014 ورؤية مصر 2030.

مصر تُكافح عمل الأطفال بحلول 2025

وتابع: تمتلك مصر تشريعات وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال، وتعمل الوزارة على تكثيف الجهود بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين للقضاء على هذه الظاهرة.

واستكمل: تشمل الخطة الوطنية مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها، مثل الفقر وحل المشاكل الأسرية، كما تستهدف الخطة الأسر الفقيرة أو التي من المرجح أن تضطر إلى تشغيل أطفالها، من خلال توفير الدعم النقدي لهم وبرامج تأهيل الشباب لتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة.

خطوات حاسمة وسلاسل توريد خالية من الاستغلال

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بسلاسل التوريد، وتعمل على الوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في مختلف القطاعات، مثل القطن والنباتات العطرية.

وأكد أن وزارة العمل تقود بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية خطوات تدخل عاجلة للقضاء على عمل الأطفال في هذه السلاسل، مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لمنع عودة الأطفال إلى العمل مرة أخرى.

وتُعد هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وحماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم.

وأكد وزير العمل التزام مصر بالقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 عبر وجود تشريعات وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال في مصر، وتكثيف الجهود بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، واستهداف الأسر الفقيرة وتوفير الدعم النقدي لها، وإنشاء برامج تأهيل الشباب لتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، والوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال، وخطوات تدخل عاجلة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، والتركيز على نطاقات جغرافية معينة لمنع عودة الأطفال إلى العمل.